Чи потрібна Індії російська нафта?

Наварро вказує, що слова індійських урядовців про критичну залежність від російських енергоресурсів не відповідають дійсності, повідомляє 24 Канал з посиланням на WION.

Пітер Наварро Торговий радник Білого дому До повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Індія імпортувала з Росії менш як 1% нафти. Сьогодні цей показник зріс до 30 – 35%. Це нісенітниця говорити, що їм потрібна ця нафта

Наварро вказав, що індійські нафтопереробні підприємства зараз є"пральнею для Кремля", адже:

індійські підприємства купують російську нафту за зниженою ціною;

потім відбувається переробка нафти;

далі цей продукт продають за кордон за вищою ціною.

Зверніть увагу! Наварро вказує, що своїми діями Індія, фактично, частково фінансує російську агресію проти України.

Як США протидіють закупці російської нафти Індією?

Наварро вважає, що мита на індійські товари мають зрости з 25% до 50%. Радник Білого дому називає прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді "сильним лідером" та закликає до перегляду економічної політики Індії.

Зауважте! Наварро також вказав, що індійський уряд "не бажає визнавати свою роль у кровопролитті".