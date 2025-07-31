Як тарифи від США вплинуть на Індію?

Якщо високі тарифи на імпорт індійських товарів до США збережуться, то бізнес обиратиме інші азійські країни для проведення виробничих операцій. Це може знизити позиції Індії як основної альтернативи Китаю, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як пишуть у виданні, таке рішення стане перевіркою для індійських чиновників, що були в захваті від повернення Трампа до Білого дому.

Індійський національний конгрес, найбільша опозиційна партія в Індії, назвав оголошення про тарифи "катастрофічним провалом зовнішньої політики",

– зазначають в NYT.

Через те, що США бачили в Індії альтернативу Китаю, зв'язки між Вашингтоном та Нью-Делі теплішали за останні два десятиліття.

Попри це в останні місяці прогнози щодо тарифів та складні торговельні переговори лише стали охолоджувати цей зв'язок.

Нагадуємо! Запровадження тарифів на індійські товари є ще й реакцією США на торговельні обмеження Індії щодо американських товарів та підтримку російської агресії владою країни.