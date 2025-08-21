Серед його продукції немає нічого, що можна б віднести до приладів військового або подвійного призначення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

Що відомо про завод "Flex", який атакувала Росія у Мукачеві?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що завод, який атакувала Росія, не має ніякої стратегічної цінності.

Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні – до цього були удари по офісах Boeing у Києві на початку року та інші напади,

– зазначив глава МЗС.

"Flex" (раніше Flextronics international Ltd.) – американська компанія-виробник електроніки. Вона почала свою діяльність в Україні ще у 2000 році. Разом з "Берегівським радіозаводом" вона виготовляла фотоапарати "Kodak". У 2012 році запрацювала виробнича лінія "Flextronics" у Мукачеві. З того часу виробництво ще кілька разів розширювалося.

Серед продукції компанії: фітнес-трекери і пристрої медичного моніторингу, промислові і телекомунікаційні продукти. Щороку компанія випускає близько 12 тисяч нових продуктів.

Компанія "Flex" є другою у світі серед подібних компаній з контрактного виробництва електроніки та дизайну. Вона співпрацює з такими брендами як "Nike", "Google", "Teradata", "Bose" і "Lenovo".

Виробничі потужності "Flex" у Мукачеві займають площу 55 тисяч квадратних метрів. На заводі працевлаштовано понад 2600 людей.

Під час удару на заводі були сотні співробітників нічної зміни. Перед ударом їх терміново евакуювали, що дозволило врятувати безліч життів.

