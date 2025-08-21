Среди его продукции нет ничего, что можно бы отнести к приборам военного или двойного назначения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

Что известно о заводе "Flex", который атаковала Россия в Мукачево?

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что завод, который атаковала Россия, не имеет никакой стратегической ценности.

Это не первая атака России на американский бизнес в Украине – до этого были удары по офисам Boeing в Киеве в начале года и другие нападения,

– отметил глава МИД.

"Flex" (ранее Flextronics international Ltd.) – американская компания-производитель электроники. Она начала свою деятельность в Украине еще в 2000 году. Вместе с "Береговским радиозаводом" она производила фотоаппараты "Kodak". В 2012 году заработала производственная линия "Flextronics" в Мукачево. С тех пор производство еще несколько раз расширялось.

Среди продукции компании: фитнес-трекеры и устройства медицинского мониторинга, промышленные и телекоммуникационные продукты. Ежегодно компания выпускает около 12 тысяч новых продуктов.

Компания "Flex" является второй в мире среди подобных компаний по контрактному производству электроники и дизайну. Она сотрудничает с такими брендами как "Nike", "Google", "Teradata", "Bose" и "Lenovo".

Производственные мощности "Flex" в Мукачево занимают площадь 55 тысяч квадратных метров. На заводе трудоустроено более 2600 человек.

Во время удара на заводе были сотни сотрудников ночной смены. Перед ударом их срочно эвакуировали, что позволило спасти множество жизней.

Последствия удара России по заводу "Flex" в Мукачево

Что известно о ракетном обстреле Мукачево?