Які масштаби заводу?

На удар ворога відреагувала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає 24 Канал. За її словами, рік тому вона відвідувала підприємство і була вражена масштабом інвестицій та технологічністю виробництва.

Дивіться також Ракетний удар по Мукачеву: що виробляє атакований завод Flex

Куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон – у Японію, Берлін чи інші міста – скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Зроблену в Україні,

– зазначила Свириденко.

Чиновниця обурилась, що об'єкт став ціллю росіян, адже це не військовий об'єкт. Вона зауважила, що "ворог вирішив "звільнити" Україну від кавомашин", наголосивши на абсурдності дій ворога.

Наслідки атаки могли бути гіршими?

Також Свириденко зазначила, що під час атаки на зміні перебували близько 600 працівників. Та, завдяки завчасно відпрацьованим заходам безпеки всі вони встигли спуститися в укриття. Власне, це і дозволило уникнути загиблих.

Свириденко подякувала керівництву компанії за відповідальне ставлення до безпеки персоналу і висловила підтримку постраждалим та їхнім рідним.

"Українській команді FLEX – бажаю сил та витримки. Ми з вами", – написала вона.

За словами Свириденко, представники місцевої та центральної влади залишаються на зв'язку з керівництвом заводу для оперативного реагування на ситуацію.

Що відомо про удар по FLEX?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також підкреслив, що цей удар не має жодної військової логіки і є актом терору проти цивільного бізнесу. За його словами, це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні.

Довідково. Завод Flex у Мукачеві, розташований на площі 55 000 квадратних метрів, виробляє продукцію для таких брендів, як Nike, Google, Teradata, Bose та Lenovo. Це підприємство є важливим елементом економіки Закарпатської області та забезпечує робочі місця для місцевих мешканців.

Наразі на місці події працюють рятувальні та слідчі служби, проводиться оцінка завданих збитків та розслідування обставин атаки.

Деталі атаки: що відомо?