Відповідаючи на запитання, як швидко Росія зможе повторити масований обстріл, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вразив неприємною статискою, передає 24 Канал.
Дивіться також У Києві від російського обстрілу постраждав ЖК "Комфорт Таун"
Як часто Росія може масовано обстрілювати Україну?
За словами полковника, окупанти мають достатню кількість дронів і ракет, аби масовано атакувати Україну один – два рази на тиждень.
Ворог продовжує масштабні удари по Україні, попри проблеми на власних оборонних заводах. Противник хоче завдати нашій країні якомога більше шкоди саме в осінньо-зимовий період.
Ігнат підсумував, що окупанти можуть посилити обстріли, тому Україна постійно звертається до західних партнерів із проханням збільшити постачання зенітних боєприпасів, передусім ракет, оскільки без них буде важко захищати країну від таких атак.
Зверніть увагу! Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу розповів, що росіяни діють "з коліс", тобто використовують боєприпаси одразу після виробництва, тому не можуть одночасно завдавати масовані удари різними типами ракет.
Що відомо про масовану атаку на Україну 29 листопада?
- У ніч проти 29 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом противник використав 36 ракет та 596 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 558 ворожих безпілотників та 19 ракет.
- Основним напрямком російського удару була Київщина.
- Станом на 13:00 у Києві зафіксовано 26 місць падіння уламків та пошкоджень від атаки. Постраждали 37 людей, двоє загинули. У кількох районах міста уламки спричинили пожежі в житлових будинках, гаражах, авто й господарських спорудах. Найбільше руйнувань – у Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Шевченківському районах.
- Під час цієї атаки Росія могла використати реактивні дрони. За словами Юрія Ігната, підтвердити це можна буде лише після виявлення уламків. Він пояснив, що інколи Росія застосовує різні модифікації "Шахедів" та інших БпЛА, які можуть бути реактивними, хоч і не масово.