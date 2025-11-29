Отвечая на вопрос, как быстро Россия сможет повторить массированный обстрел, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поразил неприятной статискою, передает 24 Канал.
Смотрите также В Киеве от российского обстрела пострадал ЖК "Комфорт Таун"
Как часто Россия может массированно обстреливать Украину?
По словам полковника, оккупанты имеют достаточное количество дронов и ракет, чтобы массированно атаковать Украину один – два раза в неделю.
Враг продолжает масштабные удары по Украине, несмотря на проблемы на собственных оборонных заводах. Противник хочет нанести нашей стране как можно больше вреда именно в осенне-зимний период.
Игнат подытожил, что оккупанты могут усилить обстрелы, поэтому Украина постоянно обращается к западным партнерам с просьбой увеличить поставки зенитных боеприпасов, прежде всего ракет, поскольку без них будет трудно защищать страну от таких атак.
Обратите внимание! Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что россияне действуют "с колес", то есть используют боеприпасы сразу после производства, поэтому не могут одновременно наносить массированные удары различными типами ракет.
Что известно о массированной атаке на Украину 29 ноября?
- В ночь на 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В целом противник использовал 36 ракет и 596 БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 558 вражеских беспилотников и 19 ракет.
- Основным направлением российского удара была Киевская область.
- По состоянию на 13:00 в Киеве зафиксировано 26 мест падения обломков и повреждений от атаки. Пострадали 37 человек, двое погибли. В нескольких районах города обломки вызвали пожары в жилых домах, гаражах, авто и хозяйственных постройках. Больше всего разрушений – в Дарницком, Днепровском, Святошинском и Шевченковском районах.
- Во время этой атаки Россия могла использовать реактивные дроны. По словам Юрия Игната, подтвердить это можно будет только после обнаружения обломков. Он пояснил, что иногда Россия применяет различные модификации "Шахедов" и других БпЛА, которые могут быть реактивными, хоть и не массово.