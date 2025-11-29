Отвечая на вопрос, как быстро Россия сможет повторить массированный обстрел, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поразил неприятной статискою, передает 24 Канал.

Смотрите также В Киеве от российского обстрела пострадал ЖК "Комфорт Таун"

Как часто Россия может массированно обстреливать Украину?

По словам полковника, оккупанты имеют достаточное количество дронов и ракет, чтобы массированно атаковать Украину один – два раза в неделю.

Враг продолжает масштабные удары по Украине, несмотря на проблемы на собственных оборонных заводах. Противник хочет нанести нашей стране как можно больше вреда именно в осенне-зимний период.

Игнат подытожил, что оккупанты могут усилить обстрелы, поэтому Украина постоянно обращается к западным партнерам с просьбой увеличить поставки зенитных боеприпасов, прежде всего ракет, поскольку без них будет трудно защищать страну от таких атак.

Обратите внимание! Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что россияне действуют "с колес", то есть используют боеприпасы сразу после производства, поэтому не могут одновременно наносить массированные удары различными типами ракет.

Что известно о массированной атаке на Украину 29 ноября?