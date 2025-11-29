О последствиях атаки в ночь на 29 ноября рассказал Виталий Кличко, пишет 24 Канал.

Какие последствия повреждений в Днепровском районе Киева?

Россияне в очередной раз атаковали украинские города, используя ударные беспилотники. Это повлекло разрушение жилых зданий и угрозу мирным жителям.

В Днепровском районе Киева пострадал жилой комплекс "Комфорт таун". Обломки вражеского БпЛА попали в шестиэтажную часть дома и образовали дыру, повредив два этажа и крышу. Также подверглись разрушениям и соседние здания – в них выбило стекла в окнах и повредило фасады.

Пожар на месте происшествия по состоянию на 10:00 уже ликвидирован, сейчас идет разбор завалов.

Последствия вражеской атаки в Днепровском районе: смотрите видео

Что известно об обстреле Киева в ночь на 29 ноября?