Однією з причин того, що Трамп став прихильнішим до України, є його спільний саміт з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Дивіться також Успіх в Ізраїлі може надихнути Трампа, – дипломат про небезпеку такого сценарію для України
Чому Трамп змінив свою позицію щодо України?
У виданні зазначають, що Трамп привітно зустрів Путіна на Алясці, розстеливши перед ним червоний хідник, попри те, що російська армія щодня здійснює воєнні злочини в Україні за його наказом. На території США Путіна зустріли як друга, а не як лідера держави-ізгоя, яка вторглася в суверенну європейську країну, і все це без попередньої згоди на будь-які серйозні поступки або перемир'я.
Російський диктатор покинув Анкоридж, не погодившись на перемир'я, хоча Трамп під час спільної пресконференції заявив, що Путін нібито прагне врятувати тисячі життів.
Республіканський інсайдер з питань зовнішньої політики розповів, що після зустрічі на Алясці очільник Кремля не виявляв жодної турботи про людське життя, а тривалі удари по цивільних об'єктах в Україні значною мірою вплинули на зміну позиції Трампа.
Співрозмовник видання вважає, що американському лідеру потрібен був час, щоб зрозуміти, ким насправді є Путін. Окрім цього, за його словами, Трампа розлютило висвітлення саміту в ЗМІ, які називали його "тріумфом Путіна".
Одночасно з цим європейські лідери, які подобаються очільнику Білого дому, намагались владнати напруження у його стосунках з Володимиром Зеленським після гострої суперечки перед камерами в Овальному кабінеті.
Інсайдер із Республіканської партії називає ключовими фігурами в цьому процесі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба і генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а також радника Стармера з національної безпеки Джонатана Пауелла.
Він також сказав, що козирем стало те, що король Великої Британії Чарльз назвав Україну великою країною і це дійсно змінило його думку. Проте інсайдер також віддає належне Зеленському за те, що він старанно працював над своїми відносинами з Трампом і був обережний у подальших висловлюваннях.
Ви маєте розуміти, що з початку війни Зеленський і Єрмак звикли, що до них ставляться як до рок-зірок, як до світових знаменитостей, а потім з'являється Трамп і каже: "Тут місце тільки для однієї діви – мене". Ось чому в нас стався вибух в Овальному кабінеті,
– переконаний він.
Доказом цьому слугують дедалі більш дружні зустрічі з Трампом, найсердечніша з яких відбулася в кулуарах Генеральної асамблеї ООН минулого місяця, коли Трамп похвалив українського лідера як "хоробру людину".
Серед інших факторів, які змінили думку Трампа щодо України, джерело видання назвало прийом Китаєм Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина минулого місяця, адже тоді Трамп заявив, що вони "готують змову" проти США.
Ставлення Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне
15 жовтня Дональд Трамп закликав Володимира Путіна припинити вбивати українців і росіян. Варто зауважити, що загальні втрати Росії у війні склали близько 1 126 220 осіб.
17 жовтня Володимир Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні. Українська влада не розкриває порядок денний цього візиту, що викликає занепокоєння щодо критично важливих переговорів.
Дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу зазначив, що з американського бюджету для України залишилося лише 500 мільйонів доларів, тому реальних можливостей для значних рішень щодо озброєння немає. І оскільки Трамп зацікавлений у швидкому завершенні війни, розмова, найімовірніше, повторить літній контекст без нових результатів.