Однією з причин того, що Трамп став прихильнішим до України, є його спільний саміт з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Успіх в Ізраїлі може надихнути Трампа, – дипломат про небезпеку такого сценарію для України

Чому Трамп змінив свою позицію щодо України?

У виданні зазначають, що Трамп привітно зустрів Путіна на Алясці, розстеливши перед ним червоний хідник, попри те, що російська армія щодня здійснює воєнні злочини в Україні за його наказом. На території США Путіна зустріли як друга, а не як лідера держави-ізгоя, яка вторглася в суверенну європейську країну, і все це без попередньої згоди на будь-які серйозні поступки або перемир'я.

Російський диктатор покинув Анкоридж, не погодившись на перемир'я, хоча Трамп під час спільної пресконференції заявив, що Путін нібито прагне врятувати тисячі життів.

Республіканський інсайдер з питань зовнішньої політики розповів, що після зустрічі на Алясці очільник Кремля не виявляв жодної турботи про людське життя, а тривалі удари по цивільних об'єктах в Україні значною мірою вплинули на зміну позиції Трампа.

Співрозмовник видання вважає, що американському лідеру потрібен був час, щоб зрозуміти, ким насправді є Путін. Окрім цього, за його словами, Трампа розлютило висвітлення саміту в ЗМІ, які називали його "тріумфом Путіна".

Одночасно з цим європейські лідери, які подобаються очільнику Білого дому, намагались владнати напруження у його стосунках з Володимиром Зеленським після гострої суперечки перед камерами в Овальному кабінеті.

Інсайдер із Республіканської партії називає ключовими фігурами в цьому процесі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба і генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а також радника Стармера з національної безпеки Джонатана Пауелла.

Він також сказав, що козирем стало те, що король Великої Британії Чарльз назвав Україну великою країною і це дійсно змінило його думку. Проте інсайдер також віддає належне Зеленському за те, що він старанно працював над своїми відносинами з Трампом і був обережний у подальших висловлюваннях.

Ви маєте розуміти, що з початку війни Зеленський і Єрмак звикли, що до них ставляться як до рок-зірок, як до світових знаменитостей, а потім з'являється Трамп і каже: "Тут місце тільки для однієї діви – мене". Ось чому в нас стався вибух в Овальному кабінеті,

– переконаний він.

Доказом цьому слугують дедалі більш дружні зустрічі з Трампом, найсердечніша з яких відбулася в кулуарах Генеральної асамблеї ООН минулого місяця, коли Трамп похвалив українського лідера як "хоробру людину".

Серед інших факторів, які змінили думку Трампа щодо України, джерело видання назвало прийом Китаєм Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина минулого місяця, адже тоді Трамп заявив, що вони "готують змову" проти США.

Ставлення Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне