Експосол України в США Валерій Чалий підкреслив в ефірі 24 Каналу, що Росія не готова зупинятися, навпаки, демонструє наміри ескалації як через ядерні погрози, так і через територіальну експансію в бік Європи. Він вважає, що запланований ряд двосторонніх зустрічей на високому рівні навряд чи призведе навіть до паузи, оскільки бракує необхідних факторів тиску – посилення санкцій, інформаційної роботи та рішучих дій.

Дивіться також: Алгоритм угоди між Ізраїлем та ХАМАС можуть використати для миру в Україні, – експертка

Чи стане успіх в Ізраїлі моделлю для Росії та України?

Ситуація на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, далека від завершення і, на думку експосла, є лише проміжним етапом.

Чалий каже, що можна радіти за звільнених з полону та тих, хто вижив, проте як в Ізраїлі, так і серед ХАМАСу панує настрій перемоги, що свідчить про нестійкість досягнутих домовленостей.

Проте базові проблеми залишаються невирішеними. ХАМАС не визнає права Ізраїлю на існування, і навряд чи змінить цю позицію. Можливо, молодші політики внесуть певні корективи, але загальна лінія залишиться незмінною. Поки регіон не визнає право Ізраїлю на існування, справжнього миру не буде. Втім, як проміжний результат – це позитивний крок.

"Можливо, цей успіх надихне Трампа спробувати повторити подібний сценарій у відносинах між Росією та Україною. Однак важливо розуміти принципову різницю в учасниках конфлікту. Ключове питання – як знайти в Росії готовність йти на паузу чи перемир'я, і чи не обмежиться це лише тиском на Україну для прийняття умов, попередньо узгоджених із Путіним", – зазначив експерт.

Чи готова Росія до паузи у війні?

Хоча в Росії складна економічна ситуація та проблеми з нафтопереробною галуззю, це не масштабується до критичного рівня. Тому факторів, які могли б підготувати рішення, подібне до близькосхідного, наразі немає.

Експосол пояснив, що Росія не має наміру зупинятися. Навпаки, останні заяви чітко свідчать про наміри ескалації як у вертикальній площині через ядерні погрози, так і в горизонтальній – через територіальну експансію в бік Європи.

Уже говорять про низку двосторонніх зустрічей на високому рівні: українсько-американська у Вашингтоні, можлива зустріч із Китаєм (хоча американська сторона її не підтверджує), а також ще одна зустріч на Алясці або в Будапешті. Однак я не вірю, що це призведе навіть до паузи, оскільки бракує необхідних факторів тиску. Я не бачу посилених санкцій, інформаційної роботи, передачі Tomahawk і рішучих дій,

– підсумував Чалий.

Мирний сценарій Трампа для Ізраїлю: приклад для України?