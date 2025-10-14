Він нагадав, як його суперниця на виборах 2016 року Гілларі Клінтон попереджала, що він втягне Америку в ядерну війну, і зазначив, що завжди був противником воєн і постійно прагнув укладати угоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Дивіться також "Його поважає Путін": Трамп сказав, хто може допомогти завершити війну в Україні

Чи можливий мир через силу в Україні?

Аргументуючи свої слова щодо прагнення укладати угоди, Трамп навів не тільки мирний план щодо Гази, а й перспективу ширшого близькосхідного миру, включно з Іраном, та сім інших мирних угод – від Вірменії та Азербайджану до Індії та Пакистану.

Принцип "Америка насамперед" і неприязнь Трампа до міжнародних структур на кшталт НАТО та ООН змушували багатьох вважати, що його президентство призведе до відходу Сполучених Штатів зі світової арени. Однак американський лідер ризикнув викликати невдоволення своєї бази MAGA, витративши політичний капітал на створення широкої коаліції країн, щоб підштовхнути ХАМАС та Ізраїль до припинення вогню.

У The Times зазначають, що, хоча Трамп часом мстивий до внутрішніх супротивників, він виявився не настільки запальним, як попереджала Клінтон. Один епізод з його промови в Кнесеті (однопалатному парламенті Ізраїлю) показав, як він вміє використовувати це на свою користь.

Тоді президент США назвав Марко Рубіо потенційно "найкращим державним секретарем в історії". Потім нагадав, що під час праймеріз Республіканської партії 2016 року вони запекло змагалися: "Він був жорстким, злим. Хто б міг подумати, що це станеться, Марко, вірно? А тепер я кажу, що він увійде в історію як найбільший".

У матеріалі йдеться, що готовність Трампа "забувати старі образи", коли це йому вигідно, є ключем до його здатності укладати угоди. Він показав це, подякувавши за підтримку угоди щодо Гази, заявивши, що США та Іран зрештою прийдуть до миру.

Ми готові, коли ви будете готові, і це буде найкраще рішення, яке Іран коли-небудь ухвалював – і це станеться. Рука дружби та співпраці простягнута. Повірте, вони хочуть укласти угоду,

– сказав Трамп.

Водночас критики стверджують, що Трамп зробив недостатньо для зміцнення перемир'я в Газі, яке дісталося йому у спадок, а потім надав Ізраїлю занадто велику свободу дій після його зриву 18 березня. Десятки тисяч жителів Гази загинули, перш ніж було досягнуто остаточної угоди.

Трамп сказав, що цю угоду не можна було укласти раніше, поки Ізраїль за підтримки США не продемонстрував, що значить військова сила, а його команда не створила міжнародну коаліцію, необхідну для дійсно міцного врегулювання.

Ключовим кроком стало 22 червня, коли США знову продемонстрували свою військову міць і "знищили ядерний потенціал Ірану". У матеріалі зазначають, що миру було досягнуто страшною ціною: після вбивства ХАМАСом 1300 ізраїльтян і загибелі, за даними контрольованого ХАМАСом МОЗ Гази, 67 000 осіб унаслідок ізраїльської військової операції.

Це означає, що доктрина Трампа "мир через силу" в цьому випадку зажадала величезних руйнувань, щоб переконати обидві сторони в безглуздості продовження війни. В інших випадках загрози економічних санкцій і тарифів з боку США виявлялися достатніми, щоб змусити укласти угоди.

Питання щодо того, чи зможе "мир через силу" змусити замовкнути гармати в Україні, все ще залишається відкритим. Зауважимо, що дорогою до Ізраїлю Трамп підтвердив, що говорив із президентом України Володимиром Зеленським про можливу передачу Києву американських крилатих ракет Tomahawk.

На цей крок його попередник Джо Байден не наважувався, адже боявся спровокувати Москву. Це показує, що доктрина Трампа передбачає рівень гри на межі, з яким багато президентів не почувалися б комфортно.

Однак, зіткнувшись із найбільшим у світі ядерним арсеналом Росії, США доведеться різко посилити коаліційний тиск і економічні заходи, щоб змінити курс Кремля. Трамп визнав силу ядерної логіки. Його готовність надати Україні додаткове озброєння – лише частина головоломки, але головний урок "миру в Газі" полягає в широкій коаліції, створеній проти ХАМАС.

Американські гроші допомогли побудувати цей альянс завдяки бізнес-угодам Трампа по всьому Близькому Сходу, що забезпечило підтримку економічно потужних держав Перської затоки. Тоді Трамп сказав, що таким чином вдалося зупинити країну-спонсора тероризму Іран на шляху до володіння найнебезпечнішою зброєю у світі.

Він також пояснив, що якби цього не сталося, над цією угодою нависла б темна хмара і вона взагалі не відбулася, тому що інші арабські та мусульманські держави просто не відчули б себе комфортно, укладаючи ту угоду, яка є зараз.

Ставлення Трампа до війни в Україні: коротко про головне