Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Clash Report.
До теми Нам не вистачило одного дзвінка, – Зеленський про те, чому говорив з Трампом два дні поспіль
Що думає Трамп стосовно Третьої світової?
За його словами, багато років поспіль лунали прогнози, що Близький Схід стане епіцентром Третьої світової війни через напружену ситуацію в регіоні.
Однак такий сценарій вдалося відвернути.
Завжди говорили, що Третя світова війна розпочнеться на Близькому Сході, але цього не станеться,
– підкреслив американський лідер.
У своїй промові він наголосив, що врешті-решт вдалося покласти край десятиліттям безперервної війни й постійної небезпеки. За його словами, це стане початком нової доби спокою, віри в краще майбутнє та злагоди для Ізраїлю, усіх народів регіону й подальшого розквіту Близького Сходу.
Трамп також заявив, що після досягнення миру в Газі його наступна мета – сприяти припиненню війни в Україні.
Що цьому передувало?
У четвер, 9 жовтня, Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС уклали першу фазу мирної угоди.
В рамках міжнародних візитів на Близький Схід очільник Білого дому приїхав до Ізраїлю, де виступив із промовою в Кнесеті.
Він заявив про завершення конфлікту в Секторі Гази, назвавши досягнуту мирну угоду "ймовірно, найвизначнішим досягненням" у своєму житті.
Крім того, у понеділок, 13 жовтня, ХАМАС звільнив 20 заручників, передавши їх Ізраїлю через Червоний Хрест. Натомість Ізраїль звільнив 1966 палестинських ув'язнених.