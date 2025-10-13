Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що думає Трамп стосовно Третьої світової?

За його словами, багато років поспіль лунали прогнози, що Близький Схід стане епіцентром Третьої світової війни через напружену ситуацію в регіоні.

Однак такий сценарій вдалося відвернути.

Завжди говорили, що Третя світова війна розпочнеться на Близькому Сході, але цього не станеться,

– підкреслив американський лідер.

У своїй промові він наголосив, що врешті-решт вдалося покласти край десятиліттям безперервної війни й постійної небезпеки. За його словами, це стане початком нової доби спокою, віри в краще майбутнє та злагоди для Ізраїлю, усіх народів регіону й подальшого розквіту Близького Сходу.

Трамп також заявив, що після досягнення миру в Газі його наступна мета – сприяти припиненню війни в Україні.

Що цьому передувало?