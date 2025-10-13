Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что думает Трамп относительно Третьей мировой?
По его словам, много лет подряд звучали прогнозы, что Ближний Восток станет эпицентром Третьей мировой войны из-за напряженной ситуации в регионе.
Однако такой сценарий удалось предотвратить.
Всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет,
– подчеркнул американский лидер.
В своей речи он отметил, что в конце концов удалось положить конец десятилетиям непрерывной войны и постоянной опасности. По его словам, это станет началом новой эпохи спокойствия, веры в лучшее будущее и согласия для Израиля, всех народов региона и дальнейшего расцвета Ближнего Востока.
Трамп также заявил, что после достижения мира в Газе его следующая цель – способствовать прекращению войны в Украине.
Что этому предшествовало?
В четверг, 9 октября, Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС заключили первую фазу мирного соглашения.
В рамках международных визитов на Ближний Восток глава Белого дома приехал в Израиль, где выступил с речью в Кнессете.
Он заявил о завершении конфликта в Секторе Газа, назвав достигнутое мирное соглашение "вероятно, самым значительным достижением" в своей жизни.
Кроме того, в понедельник, 13 октября, ХАМАС освободил 20 заложников, передав их Израилю через Красный Крест. Взамен Израиль освободил 1966 палестинских заключенных.