Президент Украины, заметил, что одного звонка им не хватило. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместный брифинг Зеленского и руководительницы европейской дипломатии Каи Каллас 13 октября.
Что сказал Зеленский о разговорах с Трампом?
Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом российские атаки на энергетику и гражданскую инфраструктуру, вопрос ПВО.
Отдельно поднимался вопрос о новых дальнобойных возможностей Украины.
И мы об этом с ним говорили подробно. Нам не хватило одного звонка, мы договорились на следующий день. В воскресенье (12 октября – 24 Канал) мы в более широком кругу обсуждали уже большие детали именно тех вызовов и именно того, что мы хотим и чего ожидаем от США, где мы видим их поддержку,
– отметил глава государства.
Он добавил, что обсуждали и поле боя. Мнения обоих президентов по этому поводу сошлись – "у России ничего не получается".
Дальнейшие шаги Украина и США планируют обсудить во время совместной встречи.
Переговоры в США
- 13 октября стало известно, что украинская делегация во главе с Юлией Свириденко и Рустемом Умеровым отправилась в Вашингтон для переговоров с США. Стороны будут обсуждать вопросы для установления мира.
- Кроме того, Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 17 октября. Планируются также встречи с сенаторами, конгрессменами, военными и энергетическими компаниями в США.