Президент Украины, заметил, что одного звонка им не хватило. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместный брифинг Зеленского и руководительницы европейской дипломатии Каи Каллас 13 октября.

Что сказал Зеленский о разговорах с Трампом?

Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом российские атаки на энергетику и гражданскую инфраструктуру, вопрос ПВО.

Отдельно поднимался вопрос о новых дальнобойных возможностей Украины.

И мы об этом с ним говорили подробно. Нам не хватило одного звонка, мы договорились на следующий день. В воскресенье (12 октября – 24 Канал) мы в более широком кругу обсуждали уже большие детали именно тех вызовов и именно того, что мы хотим и чего ожидаем от США, где мы видим их поддержку,

– отметил глава государства.

Он добавил, что обсуждали и поле боя. Мнения обоих президентов по этому поводу сошлись – "у России ничего не получается".

Дальнейшие шаги Украина и США планируют обсудить во время совместной встречи.

Переговоры в США