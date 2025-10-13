Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каллас в Киеве в понедельник, 13 октября, сообщает 24 Канал.

В каком случае это возможно?

По словам президента, такое развитие событий возможно в случае повторения атак на энергетику.

Мы ожидаем проблемы с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность для нас открыта. Это очень важно,

– заявил он.

Но, по его мнению, проблема заключается в том, чтобы иметь достаточно средств для покупки газа.

"Мы имеем партнеров, которые даже не требуют денег... Также могут быть представители с Ближнего Востока. Итак, мы понимаем, где купить. Вопрос, как всегда, только в том, где взять достаточно средств. Но мы решим это", – добавил Зеленский.

Какова ситуация в энергетике?