Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з очільницею європейської дипломатії Каллас у Києві у понеділок, 13 жовтня, повідомляє 24 Канал.

У якому разі це можливо?

За словами президента, такий розвиток подій можливий у разі повторення атак на енергетику.

Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита. Це дуже важливо,

– заявив він.

Але, на його думку, проблема полягає в тому, щоб мати достатньо коштів для купівлі газу.

"Ми маємо партнерів, які навіть не вимагають грошей… Також можуть бути представники з Близького Сходу. Отже, ми розуміємо, де купити. Питання, як завжди, лише в тому, де взяти достатньо коштів. Але ми вирішимо це", – додав Зеленський.

Яка ситуація в енергетиці?