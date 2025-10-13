Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу розповів, що кожен з нас може допомогти, споживаючи менше електроенергії. Втім це не означає, що потрібно обмежувати себе тоді, коли є живлення.

Як українцям готуватися до зими?

Потрібно раціональніше використовувати ті ресурси, які в нас є, а також створити для себе певні запобіжники, щоб скористатися ними у випадку, якщо зникне енергопостачання. Це може відбутися внаслідок чергового удару, або після команди диспетчера Укренерго.

Найперше потрібні автономні джерела живлення, але тільки ті, які дозволені для використання. Наприклад, лунають заклики встановлювати буржуйки у багатоквартирних будинках на випадок, якщо не буде тепла. Але багато людей не розуміють, що цього не можна робити.

Це мають бути системи, які безпечні, які виготовлені на відповідних підприємствах. Також подбайте, будь ласка, про теплове ізолювання приміщень про те, щоб не опалювати довкілля дефіцитною тепловою енергією,

– наголосив Геннадій Рябцев.

Якщо ви це зробите, то потребуватиме значно менше енергії для того, щоб забезпечити собі комфортні умови проживання. Всі рекомендації щодо того, як здійснювати теплове ізолювання є у відкритому доступі, зокрема на сайті Держенергоефективності.

Там можна знайти рекомендації щодо того, що потрібно купити, встановити та як створити для себе комфортні умови проживання у воєнний час.

"Не забувайте мати у своїх помешканнях резервні запаси питної і технічної води, акумуляторні батареї, павербанки та різних пристроїв, які дозволять заживити найважливіші для вас прилади у випадку відключень", – підсумував експерт з питань енергетики.

Яка ситуація зі світлом в Україні: останні новини