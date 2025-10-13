Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Що відомо про атаку по енергетичній інфраструктурі України?

В Міністерстві енергетики розповіли про ситуацію в енергосистемі України станом на 13 жовтня. Там повідомили про ворожу атаку по енергетичній інфраструктурі двох регіонів країни.

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей,

– інформували там.

Енергетики працюють та відновлюють електропостачання споживачам. Вони вживають заходи, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми.