Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Что известно об атаке по энергетической инфраструктуре Украины?

В Министерстве энергетики рассказали о ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 13 октября. Там сообщили о вражеской атаке по энергетической инфраструктуре двух регионов страны.

Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей,

– информировали там.

Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям. Принимаются меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.