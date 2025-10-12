Он отметил, что россияне полностью уничтожили электроснабжение в Одессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского в эфире Fox News.

Что сказал Зеленский об атаке на Одессу?

Во время эфира глава государства заверил, что электричество в регионе восстановят уже в течение дня только благодаря украинцам. Он отметил, что таких людей много. По словам Зеленского, они очень профессиональные и восстановят все.

Мы обороняемся теми средствами, которые имеем, но их недостаточно. Конечно, мы все восстанавливаем. Я горжусь нашими людьми – даже под обстрелами конкретные группы энергетиков и других специалистов быстро все восстанавливают,

– добавил президент.

Россия атаковала Одессу: что стоит знать?