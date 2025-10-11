Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Какая ситуация со светом в Одесской области сейчас?

В ДТЭК после 02:30 11 октября написали, что в части Приморского, Пересыпского, Хаджибейского, Киевского и Одесского районов пропал свет из-за аварии в сети.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения,

– говорится в сообщении.