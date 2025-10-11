Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.
К теме На Днепропетровщине, Киевщине и Запорожье отменили аварийные отключения света Киевской области
Какая ситуация со светом в Одесской области сейчас?
В ДТЭК после 02:30 11 октября написали, что в части Приморского, Пересыпского, Хаджибейского, Киевского и Одесского районов пропал свет из-за аварии в сети.
Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения,
– говорится в сообщении.
Как пишут местные жители, ориентировочное время восстановления электроэнергии, который им показывает по адресам проживания, – 11 октября после 12 часов.
Примечательно, что свет в Одесской области исчезло на фоне взрывов и атаки региона российскими дронами-камикадзе. В самой Одессе также были проблемы с водой вместе с электроэнергией.
В каких областях Украины были проблемы со светом 10 октября?
В Киеве и 9 областях Украины 10 октября были отключения света из-за комбинированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики.
В украинской столице самой сложной была ситуация на Левом берегу, а также в некоторых частях правобережья. Свет киевлянам энергетики возвращали в течение дня, вечером стало известно, что большинство абонентов было запитано.
Также аварийные отключения были в отдельных районах Киевской области. По словам главы ОВА Николая Калашника, без света в области в тот день было 110 тысяч абонентов, но благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители региона уже запитаны.
Одной из худших ситуация в энергосистеме остается в Черниговской области. В регионе 11 октября будут действовать графики почасовых отключений одновременно для 6 очередей.