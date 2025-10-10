По информации Киевской МВА, ситуация сложная. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Смотрите также Перебои со светом, пожары и разрушения: все о последствиях массированного обстрела Киева и области

Какова ситуация со светом в Киеве после российской атаки 10 октября?

Из-за массированных ударов с воздуха по Киеву, в частности по энергетической инфраструктуре, во многих местах Левого берега фиксируют перебои с питанием и подачей воды. Местные пишут, иногда пропадает напряжение.

Люди в социальных сетях пишут, что в некоторых домах электроснабжение полностью отсутствует. А из-за перебоев с давлением в сети не подается вода, особенно к верхним этажам многоэтажек.

По свету – сообщения из разных частей города о проблемах, все фиксируем. На Левом берегу ситуация сложная. Так же фиксируем проблемы с водоснабжением,

– написал в телеграмме глава КГГА Тимур Ткаченко.

Ранее в Минэнерго сделали заявление, что Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре. Для минимизации последствий энергетики делают все возможное, а восстановительные работы начнут, как только позволят условия безопасности.

Из-за риска новых атак ситуация остается напряженной. Подобные российские удары являются ощутимым вызовом для украинской энергетической системы, в частности, как в разговоре с 24 Каналом отмечал эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко, для текущего отопительного сезона.

Всего в Киеве уже известно о десятке пострадавших, попадании обломков в дом в Печерском районе и других последствиях. О нанесенном ущербе информация поступала еще из трех районов – Голосеевского, Деснянского и Подольского. Отбой в столице дали в 04:08.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, а также о взрывах и о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Какие еще регионы Украины подверглись атаке ночью 10 октября?