Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Яка ситуація зі світлом в Одеській області зараз?

У ДТЕК після 02:30 11 жовтня написали, що у частині Приморського, Пересипського, Хаджибейського, Київського та Одеського районів зникло світло через аварію в мережі.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання,

– йдеться у повідомленні.