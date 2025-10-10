Що відомо про ворожу атаку на енергетику?

Росія нанесла комбінований удар, значна частина використаних ракет – балістиці, повідомляєа 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами посадовиці, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури.

Зараз усіх регіонах після відбою повітряних тривог розпочались відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади.

Де лагодять електропостачання?

У Києві та Кіровоградській області очікуються повного відновлення водопостачання до кінця дня. В столиці вже заживлена критична інфраструктура, подальші роботи тривають.

Київська, Полтавська, Харківська, Сумська області – наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки. На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії – генератори, пункти незламності, додатковий звʼязок.

Збільшено також кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях.

В яких областях найскладніша ситуація?

Напередодні опалювального сезону окупанти посилили атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

За даними відомства, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Складною залишається ситуація у Чернігівській області.

Міненерго запевняє, що підготовка до опалювального сезону триває, зокрема, тривають ремонтні роботи для відновлення енергетичних об'єктів, наразі формують запаси усіх необхідних ресурсів.

Також зазначається, що вживають заходів для посилення захисту критичної інфраструктури від атак російської армії, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії та тепла населенню.

