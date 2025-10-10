Під ударом опинився Ніжинський район Чернігівщини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".
Які наслідки атаки на Ніжинщину?
У "Чернігівобленерго" повідомили, що під ворожим прицілом була Ніжинщина. Вночі російські війська вдарили по енергетичному об'єкті. Наразі енергетики працюють над відновленням.
Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу заявив, що росіяни змінили тактику ударів. Він пояснив, що раніше ворог концентрувався на великих енергетичних об'єктах, передусім атакував обладнання оператора системи передачі електричної енергії. Тоді як зараз б'є по обладнанню операторів систем розподілу, тобто по облміськенерго у прифронтових регіонах.
Росія атакує енергетичну інфраструктуру України: коротко про головне
Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України вночі 10 жовтня, використовуючи ударні дрони та балістичні ракети.
Частково лівобережна та правобережна частини Києва залишилися без світла. Окрім цього, близько 28 000 родин наразі без електрики в області. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити об'єкти критичної інфраструктури, де це можливо.
Енергооб'єкт пошкоджено і на Полтавщині. Внаслідок російської атаки без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. У Києві та дев'ятьох областях запровадили аварійні відключення світла.