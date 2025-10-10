Про це пише 24 Канал з посиланням на Віталія Кличко.
Дивіться також У Запоріжжі прогриміли нові вибухи: атака тривала багато годин, загинула дитина
Що відомо про постраждалих у Києві?
Російські окупанти вночі 10 жовтня тероризувала Київ і його жителів. Внаслідок атаки ворога на столицю є постраждалі.
Станом на 7:42 відомо, що постраждало 12 людей. Вказується, що 8 із них перебувають у лікарнях, 4 – отримують допомогу амбулаторно.
Дивіться також На околицях Дніпра пролунав вибух: у бік міста летів "Кинджал"
Що відомо про наслідки атаки на Київ?
Станом на 4 годину ранку Віталій Кличко повідомляв про наслідки атаки на столицю.
Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Лівий берег був без енергопостачання, фіксували проблеми й з водопостачанням.
У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там загорілися квартири на кількох поверхах. Невдовзі пожежу ліквідували.
У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5 поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.
У Деснянському районі уламки збитої ракети, попередньо, впали на відкриту територію біля поліклініки.
У Подільському районі уламки впали на відкритій території.