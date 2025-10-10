Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.

Что известно о пострадавших в Киеве?

Российские оккупанты ночью 10 октября терроризировали Киев и его жителей. В результате атаки врага на столицу есть пострадавшие.

По состоянию на 7:42 известно, что пострадали 12 человек. Указывается, что 8 из них находятся в больницах, 4 – получают помощь амбулаторно.

Что известно о последствиях атаки на Киев?

По состоянию на 4 часа утра Виталий Кличко сообщал о последствиях атаки на столицу.