Украина четко заявляет о готовности к мирным переговорам с Россией, впрочем, предложенный "мирный план" от США, к которому Кремль, вероятно, тоже приложил усилия, – не устраивает украинцев. Ключевое препятствие – вопрос территорий и гарантий безопасности. Украина отвергает любые предложения, предусматривающие признание оккупации или ослабление обороноспособности.

Какова вероятность продавить положение справедливого мира для России, какие сейчас переговорные позиции Украины и есть ли перспективы мирных договоренностей в эксклюзивном интервью для 24 Канала оценил генерал США в отставке Мик Райан.

Для чего на самом деле Путину украинские территории?

В статье Wall Street Journal вы утверждаете, что Путин упустил свои военные возможности, что, несмотря на огромную численность личного состава, беспилотники и иностранную поддержку, в этом году Россия захватила лишь 0,8% территории Украины. Как вы думаете, как Путин интерпретирует это противоречие, стратегическую неудачу на поле боя?

Я думаю, что цифры не подтверждают его нарратив, но это не мешает ему продолжать говорить, что все признаки крайне положительные по всем направлениям. И именно это он сказал недавно на пресс-конференции для СМИ.

Похоже, до него доходят сведения, что дела российских сил налаживаются. Это не совсем так, даже несмотря на то, что им удалось достичь небольших территориальных приобретений. Для этого они потратили огромное количество жизней.

Напомним, что, что во время пресс-конференции в Кыргызстане Владимир Путин похвастался успехами на "СВО", а комментируя ситуацию в Покровске и Мирнограде, внезапно вспомнил "Комсомольск". Назвал его "северо-восточным городом Донбасса" и заверил, что там идут бои и российские войска уже якобы "освободили много зданий". На самом деле в Донецкой области такого города не существует.

Настоящее "искусство" Путина заключается в том, чтобы завоевать ровно столько территорий, сколько необходимо для того, чтобы манипулировать Трампом и его окружением, заставляя их считать, что победа России неизбежна. Это, возможно, все, что удалось сделать Путину за прошлый год.

Издание CNN описало встречу Путина и Трампа как жесткую, но конструктивную. Что эта формулировка говорит вам об ожиданиях США, по сравнению с "красными линиями" Украины? Это признак согласованности позиций или предвестник столкновения?

Я думаю, что это, вероятно, знак того, что план с 28 пунктами был сокращен, и большинство пророссийских преимуществ, вероятно, было устранено в ходе переговоров во Флориде, которые вел государственный секретарь Марко Рубио. Он гораздо больше поддерживает Украину, чем многие другие в администрации.

Я думаю, его формулировка говорит о том, что здесь, вероятно, нет быстрого решения, несмотря на достигнутый прогресс, и он, вероятно, очень осторожен, чтобы намекнуть, согласится ли на это Россия. Сейчас мы не видим никаких признаков того, что они (россияне, – 24 Канал) согласятся.

Является ли эффективной переговорная группа от Украины?

В состав делегации США входили люди с богатым политическим опытом, но ограниченными военными знаниями. От Украины прибыли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, то есть почти вся экспертная команда нашей страны по вопросам безопасности и разведки. Беспокоит ли вас такая асимметрия?

Я думаю, что президент Украины направил в составе этой делегации людей, которые могли бы объяснить госсекретарю, какая на самом деле ситуация на поле боя, а не ту пропаганду неизбежной победы, которую они слышат от своих собеседников в Москве.

Генерала Буданова, по моему мнению, отозвали в последнюю минуту. Отправили его заместителя, генерала Вадима Скибицкого. Это очень знающий человек, очень умный офицер, который глубоко понимает, где идет война, какая текущая ситуация и какие есть вызовы. Он способен объяснить это своим американским собеседникам. Это очень важно.

Однако как пробелы в опыте в переговорной команде Трампа увеличивают риски для Украины?

Я не думаю, что есть большие пробелы в опыте ведения переговоров. Стив Уиткофф – агент по недвижимости. Он не имеет никакого опыта в международной дипломатии. Марк Рубио работает на своей должности около 10 месяцев.

Многие из украинской делегации уже много лет ведут переговоры с американцами, европейцами и россиянами. Я думаю, что украинская делегация не только имеет опыт в военных и разведывательных вопросах. У вас неплохие переговорщики.

Обратите внимание, сейчас украинскую переговорную группу возглавляет Рустем Умеров. Он сменил на этом посту Андрея Ермака, которого отстранили, в частности на фоне коррупционных обвинений.

В состав группы входят ключевые представители безопасности и дипломатии: начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, а также представители СБУ, разведки, Генштаба и командования Сухопутных, Воздушных и Военно-морских сил.

Какие 4 момента активно использует российская пропаганда?

В одной из ваших статей вы сказали, что Путин заявляет, что правительство Украины является нелегитимным. Это подготовка к продвижению альтернативного переговорщика или очередная попытка делегитимизировать наше государство?

Есть несколько причин. Во-первых, Путин просто повторяет стандартный тезис, который он использует с тех пор, как было принято решение не проводить президентские выборы через 5 лет (в Украине из-за военного положения, – 24 Канал).

Это имело огромный смысл, поскольку Россия просто не нацелилась бы на украинцев, участвующих в голосовании, а при военном положении выборы все равно невозможны. Так что это просто распространение стандартного пропагандистского тезиса.

Во-вторых, я думаю, с точки зрения России и Путина, это дает ему возможность отвергнуть любой потенциальный мирный договор. Потому что он "не доверяет" украинской стране в выполнении своих обязательств, что, как мы понимаем, является крайне ироничным, что сам Путин так думает. Он не выполнил ни одного соглашения ни по одному конфликту, в который вовлек Россию.

Однако российский диктатор настаивает, что российская армия ускоряет темпы продвижения. Это реальная оценка, или информационная операция, направленная на влияние на мирные переговоры?

Это сугубо информационная операция, влияющая не столько на мирные переговоры. Это непосредственно направлено против Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, Стива Уиткоффа и остальных, кто не поддерживает Украину, имеет очень сильную предвзятость в пользу России, а также они хотят завершить эту войну, чтобы вернуться к соглашениям и заработку.

Еще один интересный момент – отставку Андрея Ермака сейчас используют как российская пропаганда, так и некоторые американские изоляционисты. Этот коррупционный скандал могут использовать в Вашингтоне как повод для сокращения поддержки Украины.

Безусловно, такой риск есть, и Украине и ее партнерам придется приложить много усилий, чтобы этого не допустить.

С другой стороны, это свидетельствует о том, что демократия в Украине работает. Если бы это была Россия, такие коррупционеры или те, кого, вероятно, можно считать коррупционерами, никогда не всплыли бы.

Поэтому в определенном смысле это свидетельствует о том, что украинская демократия действует и ее нужно сохранять.

Вы бы назвали это институциональной зрелостью, да?

Думаю, что да. Я имею в виду, что Украина в ее нынешнем проявлении – это очень молодая демократия. И она все еще осваивает некоторые сложные азы демократии, но она делает это прозрачнее, чем многие другие государства. И как мы видели, когда возникла вероятность закрытия государственного антикоррупционного агентства, украинцы впервые за время войны вышли на протест.

Поэтому я думаю, что среди украинского народа есть очень сильное стремление к демократии, и мы должны это поддерживать.

А насколько важной была роль Ермака в переговорах?

Он был важным игроком, без сомнений, потому что был правой рукой президента на протяжении всей этой войны. Наверное, никто лучше, чем Андрей Ермак не знает, как думает Зеленский, что он может допустить, а что не может на переговорах.

Однако, в конце концов, есть много других чиновников, которые работают на президента, способны вести переговоры с американцами добросовестно, сохраняя доверие президента Украины. И об этом не следует забывать.

Умеров, Буданов и другие руководители силовых структур сейчас возглавляют делегацию. Можно ли это расценивать это как сигнал о том, что Украина готовится бороться столько, сколько нужно, и не пойдет ни на какие компромиссы?

Нет, я думаю, что президент Украины очень осторожен в своих сигналах к американскому президенту, особенно после того провала 28 февраля в Овальном кабинете.

Напомним, что 28 февраля в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом произошел дипломатический скандал: во время разговора возник острый спор об условиях будущего соглашения о полезных ископаемых и американских предложений "быстрого мира". Дискуссия перешла на повышенные тона, после чего встречу завершили досрочно, запланированное соглашение так и не подписали, а совместную пресс-конференцию Трамп отменил.

Он пытается подчеркнуть, что Украина не будет мешать миру, но в то же время не будет поддерживать мир любой ценой. И я думаю, что большинство опросов, проведенных среди украинцев, это подтверждают. Украинский народ хочет мира, но не ценой жизни под гнетом России.

Так что президент Зеленский здесь идет по очень тонкому канату. Он должен выглядеть в глазах Трампа так, чтобы не мешать миру. Однако при этом в глазах каждого украинца поддерживать стремление Украины оставаться суверенным государством, способным защищать себя.

Учитывая достаточно сложную ситуацию на поле боя, не вступаем ли мы сейчас в самую сложную фазу войны?

Я думаю, что количество проблем, с которыми пришлось столкнуться президенту, правительству и военным в Украине, вероятно, является самым сложным с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Добавим к этому второй коррупционный скандал, давление со стороны Америки с целью быстрого заключения мирного соглашения, а также то, что Россия оказывает давление на украинские подразделения, особенно в районе Покровска, а также на Лиманском и Купянском направлениях. Мы также видим, что производство оружия в России растет, а американская военная помощь Украине существенно сокращается.

Все это приводит к очень сложному периоду войны для украинской власти и украинского народа. Однако знаете, украинский народ за всю эту войну доказал, что он чрезвычайно устойчивый, изобретательный и стойко защищает свой дом и свою страну.

Российская пропаганда очень сильно влияет на мышление людей. Этим летом местные в Черногории, услышав, что я из Украины, сказали мне, что мы проигрываем. Странно это слышать, учитывая, что мы стойко боремся 4 года.

Да, они (россияне, – 24 Канал) инвестируют в операции по распространению дезинформации во многих странах мира, не только в Европе. Они делают это в Азии. Бесспорно, когда вы ездите в такие места, как Индонезия, Индия, вы действительно слышите эти российские нарративы, которые они там распространяют.

Поэтому россияне не совсем глупые. Они очень искусны в пропаганде и используют ее против Украины с начала этой войны, если не раньше.

"Это настоящая трагедия": сафари на людей в Херсоне

И еще один болезненный момент – сафари с использованием дронов в Херсоне. Почему Запад не реагирует жестче на атаки российских дронов на мирных жителей в этом городе? Разве не пора официально назвать эти удары террористическими атаками?

Даже хуже – это военные преступления. Умышленное нападение на мирных жителей во время войны является военным преступлением. И это серия военных преступлений, которые поощряет российское командование против мирных жителей в Херсоне.

ООН и другие организации признали это в своих отчетах, но отчеты не останавливают убийства, останавливают действия. И никто за пределами Украины не критиковал россиян, не делал этот вопрос частью переговоров и не заставлял их остановиться.

Это настоящая трагедия, но, к сожалению, это лишь одно из многих ужасных военных преступлений, за которые российские военные и политические лидеры должны будут ответить в конце войны.

Россияне в Херсоне берут дроны на дистанционном управлении, которые пролетают рядом с местными жителями – бабушками, дедушками, обычными людьми, которые просто где-то гуляют. И вдруг дроны взрываются. Целью являются гражданские люди, а не военные.

Это абсолютно террористическая кампания со стороны россиян, цель которой – заставить украинцев покинуть родной город. Это давняя кампания.

Она продолжается уже около года. И они будут продолжать, пока не посчитают, что население города уменьшилось, а потом войдут и разрушат его, как делают со всеми другими украинскими городами, в которые заходят. Это их план.

Теперь вся задача – не дать россиянам это сделать.

Если они собираются сделать Херсон или этот район безлюдным, то это же как-то будет выгодно и украинской армии?

Возможно, но украинская армия предпочла бы защищаться перед Херсоном, а не в самом городе. И в этом план – россияне вряд ли возьмут Херсон в ближайшее время, что объясняет их решение провести сафари с дронами.

Они не могут захватить землю силой, поэтому проводят террор, чтобы заставить людей покинуть территорию. Они делали это и в других городах. И они совершают другие военные преступления, например, казнят военнопленных, чтобы показать, что готовы на все, чтобы покорить Украину.

"Китайцы готовы убивать": об угрозе новой войны

Пекин усиливает свою риторику в отношении Тайваня. Означает ли это, что мир может столкнуться с двумя кризисами одновременно, одним в Европе и другим в Азии?

Это вполне возможно. Возможно с тремя – если Китай решит что-то сделать по Тайваню, Россия, конечно, воспользуется этим в Европе, а Северная Корея потенциально на Корейском полуострове.

Тайваньцы очень обеспокоены. Они увеличили и ускорили свои расходы на оборону. Об этом президент заявил в своей статье в американской газете на прошлой неделе.

Новый премьер-министр Японии ускорил удвоение ВВП, тратящегося на оборону, на два года. Они только что приняли закон. Страны региона, безусловно, обеспокоены тем, что в ближайшие несколько лет Китай может сделать что-то против Тайваня. В наших интересах сдержать такую китайскую агрессию, поскольку это будет иметь катастрофические последствия по всему миру.

Бытует мнение, что китайцы не нападут на Тайвань, считая его жителей своим народом. Что вы думаете?

Разве не то же самое говорили россияне в феврале 2022 года, что украинцы – наши братья, а российские солдаты – ваши друзья, и посмотрите, чем это обернулось.

К сожалению, китайцы с момента зарождения Коммунистической партии Китая готовы были убивать своих людей. И ни один режим в истории человечества не убивал столько своих граждан, как Коммунистическая партия Китая.

Они будут готовы убить столько тайваньцев, сколько нужно, чтобы поглотить Тайвань и включить его в Китай.

