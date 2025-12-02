Политический обозреватель Юлия Забелина рассказала 24 Каналу, при каких обстоятельствах экс-глава ОПУ покинул свое кресло. Она прояснила, какие отношения после увольнения Ермака остались у него с президентом.

Фигурирует ли Ермак на пленках Миндича?

"Подозрение возможно. Также известно, что обыски (у Ермака – 24 Канал) планировались гораздо раньше – еще до того, как очень сильно оживился переговорный процесс", – объяснила политический обозреватель.

Относительно вручения подозрения Ермаку, то, по ее мнению, это будет еще один тест для украинских антикоррупционных структур.

Точно знаю, что их руководители приезжали к Владимиру Зеленскому в пятницу, 28 ноября, когда эти обыски уже прошли. Также там присутствовал глава Службы безопасности Василий Малюк. Это все происходило при содействии СБУ,

– объяснила Забелина.

В то же время может сложиться впечатление, что, по ее мнению, основная цель была лишить Ермака должности, а дальше уже дать ему возможность избежать уголовной ответственности.

Расследование в рамках спецоперации "Мидас" продолжается. Точно знаю, что экс-глава ОПУ фигурирует на этих пленках, поэтому интересно будет увидеть, в каком именно контексте. А также узнать о дальнейшем развитии событий вокруг его подозрения,

– сказала она.

Сегодня Ермак в определенной степени загнан в тупик, потому что у него был достаточно сложный разговор с президентом в пятницу. И потом, по словам политического обозревателя, еще было несколько разговоров.

Обратите внимание! Источники "Украинской правды" рассказали, Андрей Ермак не верил до последнего, что ему придется уйти в отставку. Поэтому когда его попросили написать заявление на увольнение, он устроил истерику президенту. В то же время источники утверждают, что в критический момент никто из тех людей, которых он назначил на должности, не поддержал его.

С одной стороны, ему не было вручено подозрение сразу в пятницу, с другой – президент лично принял достаточно тяжелое для него решение уволить Ермака. И никакого другого содействия относительно дальнейшей его судьбы не было.

Поэтому у экс-главы ОПУ есть два выхода: или выехать за пределы Украины, или мобилизоваться. Сам он публично объявил иностранным СМИ, так что он планирует мобилизоваться. Думаю, что он для себя рассматривает наиболее приемлемым вариантом мобилизацию, которая может помочь ему избежать подозрения в будущем,

– напомнила Юлия Забелина.

Сейчас Ермак находится в довольно обиженном состоянии – на президента, на часть своего окружения. Однако есть люди, которые его поддержали, несмотря на то, что в СМИ есть попытки раздуть чрезмерный драматизм, что Ермака вообще никто не поддержал. Это неправда. Даже в Офисе Президента, по ее словам, есть люди, которые не очень рады тому, что Ермак ушел с должности.

