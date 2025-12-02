Політична оглядачка Юлія Забєліна розповіла 24 Каналу, за яких обставин ексочільник ОПУ покинув своє крісло. Вона прояснила, які відносини після звільнення Єрмака залишились у нього з президентом.

Чи фігурує Єрмак на плівках Міндіча?

"Підозра можлива. Також відомо, що обшуки (у Єрмака – 24 Канал) планувались набагато раніше – ще до того, як дуже сильно пожвавився перемовний процес", – пояснила політична оглядачка.

Щодо вручення підозри Єрмаку, то, на її думку, це буде ще один тест для українських антикорупційних структур.

Точно знаю, що їхні очільники приїжджали до Володимира Зеленського в п'ятницю, 28 листопада, коли ці обшуки вже пройшли. Також там був присутній голова Служби безпеки Василь Малюк. Це все відбувалося за сприяння СБУ,

– пояснила Забєліна.

Водночас може скластися враження, що, на її думку, основна ціль була позбавити Єрмака посади, а далі вже дати йому можливість уникнути кримінальної відповідальності.

Розслідування у межах спецоперації "Мідас" триває. Точно знаю, що ексочільник ОПУ фігурує на цих плівках, тому цікаво буде побачити, в якому саме контексті. А також дізнатися про подальший розвиток подій навколо його підозри,

– сказала вона.

Сьогодні Єрмак певною мірою загнаний у глухий кут, тому що у нього була достатньо складна розмова з президентом у п'ятницю. І потім, за словами політичної оглядачки, ще було декілька розмов.

Джерела "Української правди" розповіли, що Андрій Єрмак не вірив до останнього, що йому доведеться піти у відставку. Тому коли його попросили написати заяву на звільнення, він влаштував істерику президенту. Водночас джерела стверджують, що у критичний момент ніхто з тих людей, яких він призначив на посади, не підтримав його.

З одного боку, йому не була вручена підозра одразу в п'ятницю, з іншого – президент особисто ухвалив достатньо важке для нього рішення звільнити Єрмака. І жодного іншого сприяння щодо подальшої його долі було.

Тому у ексглави ОПУ є два виходи: або виїхати за межі України, або мобілізуватися. Сам він публічно оголосив іноземним ЗМІ, що планує мобілізуватися. Думаю, що він для себе розглядає найбільш прийнятним варіантом мобілізацію, яка може допомогти йому уникнути підозри в майбутньому,

– нагадала Юлія Забєліна.

Зараз Єрмак перебуває у доволі ображеному стані – на президента, на частину свого оточення. Проте є люди, які його підтримали, попри те, що у ЗМІ є намагання роздмухати надмірний драматизм, що Єрмака взагалі ніхто не підтримав. Це неправда. Навіть в Офісі Президента, за її словами, є люди, які не дуже раді тому, що Єрмак пішов з посади.

Що відбувається в українській владі після того, як пішов Єрмак?