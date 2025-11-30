Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, на чиї звільнення варто очікувати у майбутньому. Крім того, поки невідомо, хто стане новим очільником Офісу Президента.
Кого з уряду можуть звільнити найближчим часом?
Артем Бронжуков підкреслив, що поки зарано давати комплексну оцінку наслідком звільнення Андрія Єрмака, адже ще немає уявлення як після цього працюватиме Офіс Президента.
Є висока ймовірність того, що Єрмак може зберегти свій тіньовий вплив. Також із заяви президента (Володимира Зеленського – 24 Канал) це не останнє подібне кадрове рішення. Нас чекають великі зміни ще й в Кабміні,
– сказав він.
Ймовірно, із посади піде Олексій Кулеба – Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України.
Крім того, зараз тривають активні дискусії, хто прийде на заміну Єрмака. Є кілька кандидатур – Павло Паліса, Юлія Свириденко, Михайло Федоров, Денис Шмигаль і Кирило Буданов.
Попри це, наша держава опинилась у нелегкому становищі також з огляду на зовнішній тиск щодо російсько-українських переговорів, на який наполягають у США.
Що відомо про звільнення Єрмака?
Єрмак після звільнення із посади голови Офісу Президент заявив, що начебто прагне йти на фронт. Про це повідомляють західні медіа. Така заява з'явилась на тлі антикорупційного розслідування, у якому також підозрюють Єрмака.
Єрмак, ймовірно, не очікував, що його звільнять із посади голови Офісу Президента. Є припущення, що він обмежував діяльність антикорупційних органів України.
Після звільнення, Єрмак зазначив, що його дружба із Зеленським залишиться такою ж, як і раніше. Крім того, він підкреслив, що президент України не погодиться із жодною умовою Росії для завершення війни, якщо щось буде суперечити інтересам нашої держави.