Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков рассказал 24 Каналу, чьи увольнения стоит ожидать в будущем. Кроме того, пока неизвестно, кто станет новым главой Офиса Президента.

Кого из правительства могут уволить в ближайшее время?

Артем Бронжуков подчеркнул, что пока рано давать комплексную оценку последствием увольнения Андрея Ермака, ведь еще нет представления как после этого будет работать Офис Президента.

Есть высокая вероятность того, что Ермак может сохранить свое теневое влияние. Также из заявления президента (Владимира Зеленского – 24 Канал) это не последнее подобное кадровое решение. Нас ждут большие изменения еще и в Кабмине,

– сказал он.

Вероятно, с должности уйдет Алексей Кулеба – Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины.

Кроме того, сейчас идут активные дискуссии, кто придет на замену Ермака. Є несколько кандидатур – Павел Палиса, Юлия Свириденко, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль и Кирилл Буданов.

Несмотря на это, наше государство оказалось в нелегком положении также учитывая внешнее давление относительно российско-украинских переговоров, на котором настаивают в США.

Что известно об увольнении Ермака?