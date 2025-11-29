Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Financial Times.

Повлияла ли отставка Ермака на дружбу с Зеленским?

Андрей Ермак рассказал, что отставка с должности руководителя Офиса президента никак не повлияла на его личные отношения с президентом Зеленским.

Он был моим другом до этой работы, и я буду считать его таким после нее,

– сказал Андрей Ермак.

Какова роль Ермака в переговорах по "мирному плану"?

По словам экс-руководителя ОП, 29 ноября он планировал визит в Штаты. Там была запланирована встреча с представителями команды президента Трампа, на которой должен был обсуждаться мирный план по прекращению российской агрессии в Украине.

Также он добавил, что именно на нем лежала ответственность за работу над начальной версией американского мирного плана с 28-пунктов, в которой были категорические требования России относительно украинских территорий и отказа от членства в НАТО.

"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы документ из 28 пунктов больше не существовал", – отметил Ермак.

В то же время осталось еще несколько спорных пунктов, которые требуют согласования.

Ермак отметил, что Зеленский не согласится ни на одно предложение, которая противоречит интересам Украины даже потри давление партнеров.

Что известно об отставке Ермака?