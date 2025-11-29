Ермак отрицает любые правонарушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Как Ермак отреагировал на свое увольнение?

Несмотря на проведенные в пятницу обыски, якобы связанные с делом Миндичгейта, руководитель Офиса Президента не фигурировал как подозреваемый. Он отрицает любые нарушения закона. Однако его значительный политический статус сделал его легкой целью для тех, кто стремился ему навредить.

Некоторые сообщения также указывают на то, что Ермак играл ключевую роль в противоречивых решениях по сокращению независимости антикоррупционных органов в июле, что, вероятно, имело целью остановить расследование вокруг Энергоатома. Во время акций протеста, которые заставили правительство быстро отказаться от этих решений, фамилия Ермака появлялась на плакатах.

Журнал отмечает, что на прошлой неделе группа высокопоставленных чиновников и депутатов требовала от президента уволить Ермака, однако Зеленский, советуясь с ближайшим окружением, сначала проигнорировал эту критику. 22 ноября Ермак был назначен главным переговорщиком на ключевом этапе мирного процесса, когда Украина получила американский мирный план.

The Economist также напоминает, что Ермак, бывший кинопродюсер, познакомился с Зеленским в шоубизнесе и в 2020 году сменил Андрея Богдана на посту главы Офиса президента, что стало началом его политического взлета. Его популярность выросла после организации большого обмена пленными с Россией. Вскоре его начали называть "вице-президентом", "теневым премьер-министром" и обсуждать "почти мистическое" влияние на президента.

"(Ермак, – 24 Канал) нашел способ назначить на ключевые должности лояльных людей, которые подчинялись ему напрямую. Те, кто сопротивлялся этой иерархии, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и главу военной разведки Кирилла Буданова, столкнулись с проблемами. "У него есть уникальная способность объединять людей – против себя", – сказал один высокопоставленный чиновник. Манеры Ермака также сделали его крайне непопулярным среди некоторых союзников Украины в Вашингтоне, что наносило вред стране в критические моменты переговоров", – говорится в материале.

Сторонники Ермака отмечают, что он стал "жертвой непопулярных решений, принятых президентом".

Зеленский наделил его огромными полномочиями в сфере безопасности и экономической политики, а также в переговорах, но инсайдеры утверждают, что последнее слово всегда оставалось за президентом. Некоторые утверждали, что он держал Ермака на должности как возможную жертву в случае необходимости,

– пишет The Economist.

Издание отмечает, что его увольнение поставит под сомнение позиции президента, ведь влияние Ермака во многом происходило из авторитета Зеленского, который в последнее время пошатнулся из-за коррупционного скандала и растущей неопределенности в направлении страны.

Журнал прогнозирует, что преемник Ермака вряд ли будет иметь такой же уровень влияния, что может ослабить политическую машину президента. Среди возможных кандидатов на пост главы ОП называют бывшую посолку в США Оксану Маркарову, фаворитом же считают вице-премьер-министра Михаила Федорова.

The Economist добавляет, что США вряд ли прекратят мирный процесс из-за внутриполитического скандала в Украине, хотя неизвестно, продолжатся ли консультации в Майами. В то же время российский диктатор Путин "наслаждается украинскими трудностями, делая неоднозначные заявления о возможности мирного соглашения".

Аналитик Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что, по его мнению, Зеленскому следует признать, что в Украине предусмотрена парламентско-президентская республика и ОПУ должна выполнять несколько иные задачи. Он отметил, что попытка назначить на это место действующего премьера Юлию Свириденко будет провальной, потому что она человек Ермака.

