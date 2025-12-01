На відміну від першої, друга розмова виявилася спокійною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду" та РБК Україна.

Як Зеленський повідомив Єрмаку про звільнення?

УП з посиланням на джерела повідомляє, що Андрій Єрмак не вірив до останнього, що він піде у відставку, тож коли попросили написати заяву на звільнення, влаштував президенту істерику з докорами та звинуваченнями.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на посаді Андрій Єрмак намагався призначати "своїх" людей на якнайбільшу кількість посад, але у критичний момент ніхто з цих призначенців та висуванців не став на його захист.

Кажуть, його найбільше вивело із себе саме це, що президент його покинув,

– розповів співрозмовник.

Якою була розмова після звільнення?

Водночас РБК-Україна, посилаючись на джерела, повідомляє, що між Андрієм Єрмаком та Володимиром Зеленським після звільнення також відбулася складна розмова, але вона не була настільки емоційною.

Коли рішення було ухвалено, Єрмак одразу написав заяву про відставку, швидко зібрав речі. На другий день знову зайшов на Банкову, але вже просто поговорити – все-таки його із Зеленським пов'язує довгий шлях разом,

– ідеться у матеріалі.

Що відомо про звільнення Єрмака?