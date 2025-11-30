Про це в етері 24 Каналу зазначив політтехнолог Олег Постернак, висловивши думку, що президент України призначить на посаду замість Єрмака когось з військових.
Яким критеріям має відповідати голова ОПУ?
Призначати військового керувати Офісом Президента, за переконанням політтехнолога, було б доречно в умовах воєнного стану. Це, з його слів, мало б відповідати зовнішньополітичним можливостям цієї посади.
"Адже Андрій Єрмак перетворив посаду голови ОПУ на головного дипломата України. На жаль, так сталося, коли роль МЗС в певних моментах була знівельована. Це не пішло на користь, але і не було критичним, бо це дозволяло президенту періодично бути активно залученим в зовнішньополітичні контакти", – пояснив Постернак.
Голова ОПУ, зі слів політтехнолога, повинен мати дипломатичні зв'язки, міжнародну репутацію, бути сильним гравцем, розумітися в політичному полі України. З огляду на це деякі кандидатури, на думку Постернака, відхиляються.
Очевидно, що це буде військовий. Найкращою кандидатурою був би очільник ГУР Кирило Олексійович Буданов. Він максимально відповідає критеріям цієї посади в умовах воєнного стану,
– підсумував політтехнолог.
Зауважте! Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук наголосив, що після звільнення Єрмака президенту варто визнати, що в Україні парламентсько-президентська республіка. Тому ОПУ має бути канцелярією Зеленського, а не повторювати функції Кабміну чи керувати правоохоронними органами.
Які прогнози дають інші експерти?
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан переконаний, що новим керівником ОПУ має бути людина, яка в курсі того, що відбувається на фронті. Серед можливих кандидатів він називає Павла Палісу, який нині є заступником голови Офісу Президента.
Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков наголошує на тому, що голова ОПУ – це політична фігура, тому ймовірно призначатимуть когось відомого, наприклад, Михайла Федорова. Однак він схиляється більше до того, що очолить Офіс Президента один з основних кандидатів – Денис Шмигаль, чинний міністр оборони.
Аналізуючи ймовірних кандидатів на посаду очільника ОПУ, політолог Ігор Рейтерович висловив думку, що якщо призначена буде Юлія Свириденко (прем'єр-міністерка), то реальних змін в Офісі очікувати не варто, бо вона – креатура Єрмака. Він також наголосив, що очільник ГУР Буданов чи начальник СБУ Малюк від такого призначення нічого не виграють.