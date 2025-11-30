Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков в етері 24 Каналу перелічив ймовірних кандидатів, зокрема Павла Палісу, Юлію Свириденко, Михайла Федорова, Віктора Микиту, проте не виключає, що новим головою ОПУ може стати інша людина.

Очільник ОПУ – фігура політична: хто може ним стати?

На думку аналітика, замінити Єрмака на посаді очільника ОПУ може один з основних кандидатів – чинний міністр оборони Денис Шмигаль.

"Кажуть, що президент йому довіряє і бачить потенційного наступника як раз в ньому. Зараз точиться апаратна боротьба. Сам Зеленський і його найближче оточення намагаються зрозуміти, на яких посадах які персоналії будуть якісніше виконувати свої функції. Тому що керівник ОПУ в нашій державі це фігура виключно політична, але без електорального мандату", – пояснив Бронжуков.

Тому, зі слів директора аналітичного центру "Політика", можна було б думати про призначення когось популярного, наприклад Михайла Федорова, першого віцепрем'єра та міністра цифрової трансформації.

Але пишуть, що в пана Михайла є амбіції стати міністром оборони, тоді начебто для Шмигаля відкривається місце в ОПУ і вакантне займе як раз Федоров. Фінальне рішення не ухвалене,

– озвучив Бронжуков.

Говорячи про ексочільника ОПУ Андрія Єрмака, аналітик зазначив, що його в широких експертних, політичних, журналістських колах сприймають позитивно. Він пояснив, що його фігура була своєрідним блискавичником для Зеленського, відводячи увесь негатив від президента на себе.

"На одній з пресконференцій прозвучав вислів президента про те, що в нього є 5 – 6 менеджерів, але бачимо, що саме вони багато в чому його і підставили своїми зв'язками з корупційними кейсами. Зараз треба збирати державний механізм по-новому, але в цьому є величезна можливість", – наголосив аналітик.

Зі слів Бронжукова, сьогодні є змога додати нових людей, які зможуть ухвалювати швидкі рішення, свіжим поглядом подивитися на складу ситуацію в державі. Децентралізація у владній вертикалі, на його думку, може оживити увесь організм і дати нових сил Україні для продовження боротьби.

До відома! Політолог Ігор Рейтерович вважає, що призначення на посаду керівника ОПУ Юлії Свириденко не принесло б реальних змін, бо вона є людиною Єрмака. А перехід на цю посаду людей з безпекового сектору викликає в нього сумніви, бо наприклад ймовірні кандидати Буданов чи Малюк працюють на ключових напрямках безпеки, а цим призначенням вони нічого не виграють.

Хто може замінити Єрмака: що озвучують інші експерти?