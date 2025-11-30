Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков в эфире 24 Канала перечислил вероятных кандидатов, в частности Павла Палису, Юлию Свириденко, Михаила Федорова, Виктора Микиту, однако не исключает, что новым главой ОПУ может стать другой человек.
Глава ОПУ – фигура политическая: кто может им стать?
По мнению аналитика, заменить Ермака на посту главы ОПУ может один из основных кандидатов – действующий министр обороны Денис Шмыгаль.
"Говорят, что президент ему доверяет и видит потенциального преемника как раз в нем. Сейчас идет аппаратная борьба. Сам Зеленский и его ближайшее окружение пытаются понять, на каких должностях какие персоналии будут качественнее выполнять свои функции. Потому что руководитель ОПУ в нашем государстве это фигура исключительно политическая, но без электорального мандата", – пояснил Бронжуков.
Поэтому, по словам директора аналитического центра "Политика", можно было бы думать о назначении кого-то популярного, например Михаила Федорова, первого вице-премьера и министра цифровой трансформации.
Но пишут, что у господина Михаила есть амбиции стать министром обороны, тогда вроде бы для Шмыгаля открывается место в ОПУ и вакантное займет как раз Федоров. Финальное решение не принято,
– озвучил Бронжуков.
Говоря об экс-главе ОПУ Андрее Ермаке, аналитик отметил, что его в широких экспертных, политических, журналистских кругах воспринимают положительно. Он пояснил, что его фигура была своеобразным громоотводом для Зеленского, отводя весь негатив от президента на себя.
"На одной из пресс-конференций прозвучало высказывание президента о том, что у него есть 5 – 6 менеджеров, но видим, что именно они во многом его и подставили своими связями с коррупционными кейсами. Сейчас надо собирать государственный механизм по-новому, но в этом есть огромная возможность", – отметил аналитик.
По словам Бронжукова, сегодня есть возможность добавить новых людей, которые смогут принимать быстрые решения, свежим взглядом посмотреть на состав ситуацию в государстве. Децентрализация во властной вертикали, по его мнению, может оживить весь организм и дать новых сил Украине для продолжения борьбы.
К сведению! Политолог Игорь Рейтерович считает, что назначение на должность руководителя ОПУ Юлии Свириденко не принесло бы реальных изменений, потому что она является человеком Ермака. А переход на эту должность людей из сектора безопасности вызывает у него сомнения, потому что например вероятные кандидаты Буданов или Малюк работают на ключевых направлениях безопасности, а этим назначением они ничего не выиграют.
Кто может заменить Ермака: что озвучивают другие эксперты?
- Нардеп Ярослав Железняк назвал четырех наиболее вероятных кандидатов. Среди них в частности Юлия Свириденко, потому что ей доверяет Зеленский, но тогда придется переназначить правительство, потому что она сейчас является премьер-министром. В числе кандидатов – Михаил Федоров, у него положительный рейтинг, но он будет эффективным в правительстве. Рассматривается вариант назначить Кирилла Буданова, у которого тоже хороший рейтинг, но опять же он, как отметил нардеп, полезнее на своем месте – в ГУР. Звучит и кандидатура Дениса Шмыгаля, но в случае его назначения, надо будет искать нового министра обороны.
- Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что возглавить Офис Президента должен человек, который имеет отношение напрямую к войне и понимает потребности военных. Он предположил, что им может стать заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса.