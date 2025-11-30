Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков в эфире 24 Канала перечислил вероятных кандидатов, в частности Павла Палису, Юлию Свириденко, Михаила Федорова, Виктора Микиту, однако не исключает, что новым главой ОПУ может стать другой человек.

Глава ОПУ – фигура политическая: кто может им стать?

По мнению аналитика, заменить Ермака на посту главы ОПУ может один из основных кандидатов – действующий министр обороны Денис Шмыгаль.

"Говорят, что президент ему доверяет и видит потенциального преемника как раз в нем. Сейчас идет аппаратная борьба. Сам Зеленский и его ближайшее окружение пытаются понять, на каких должностях какие персоналии будут качественнее выполнять свои функции. Потому что руководитель ОПУ в нашем государстве это фигура исключительно политическая, но без электорального мандата", – пояснил Бронжуков.

Поэтому, по словам директора аналитического центра "Политика", можно было бы думать о назначении кого-то популярного, например Михаила Федорова, первого вице-премьера и министра цифровой трансформации.

Но пишут, что у господина Михаила есть амбиции стать министром обороны, тогда вроде бы для Шмыгаля открывается место в ОПУ и вакантное займет как раз Федоров. Финальное решение не принято,

– озвучил Бронжуков.

Говоря об экс-главе ОПУ Андрее Ермаке, аналитик отметил, что его в широких экспертных, политических, журналистских кругах воспринимают положительно. Он пояснил, что его фигура была своеобразным громоотводом для Зеленского, отводя весь негатив от президента на себя.

"На одной из пресс-конференций прозвучало высказывание президента о том, что у него есть 5 – 6 менеджеров, но видим, что именно они во многом его и подставили своими связями с коррупционными кейсами. Сейчас надо собирать государственный механизм по-новому, но в этом есть огромная возможность", – отметил аналитик.

По словам Бронжукова, сегодня есть возможность добавить новых людей, которые смогут принимать быстрые решения, свежим взглядом посмотреть на состав ситуацию в государстве. Децентрализация во властной вертикали, по его мнению, может оживить весь организм и дать новых сил Украине для продолжения борьбы.

К сведению! Политолог Игорь Рейтерович считает, что назначение на должность руководителя ОПУ Юлии Свириденко не принесло бы реальных изменений, потому что она является человеком Ермака. А переход на эту должность людей из сектора безопасности вызывает у него сомнения, потому что например вероятные кандидаты Буданов или Малюк работают на ключевых направлениях безопасности, а этим назначением они ничего не выиграют.

