Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що, з огляду на останні заяви Володимира Зеленського, можна зрозуміти, що війна – зараз номер один. Зокрема мовиться про ситуацію на фронті, стан готовності Збройних Сил України та загалом держави до протидії російській агресії аж до перемоги над Росією.

Дивіться також Андрій Єрмак "іде на фронт": у NYP стверджують, що отримали гучний ексклюзив

Хто може очолити Офіс Президента?

Сергій Кузан вважає, що людина, яка мала б очолювати ключовий допоміжний орган президента – його офіс, мала б бути напряму включена у війну. Цю людину мали б розуміти військові, а вона їх.

Важливо, щоб новий голова ОП чув потреби наших захисників і на законодавчу рівні впроваджував у державну політику необхідні рішення.

Наразі такою людиною в офісі є Павло Паліса. Він був заступником Керівника Офісу Президента і фактично координував військовий офіс. Тому мені б хотілось, щоб Офіс Президента був сконцентрований на війні, як пріоритеті,

– сказав голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він підкреслив, що загалом необхідно, щоб війна в Україні була на першому місці, перед всіма державними структурами, інституціями та органами.

Важливо! Після звільнення Андрія Єрмака на посаду керівника Офісу Президента розглядають кількох претендентів. За різними джерелами, серед потенційних кандидатів називають Павла Палісу, Юлію Свириденко, Михайла Федорова, а також Дениса Шмигаля чи Кирила Буданова. Остаточне рішення Зеленського визначить і подальші кадрові зміни в уряді, тому прогнозувати остаточного обранця поки складно.

Крім того, в нашій державі розпочались глобальні реформи з децентралізації війська, з посилення інституційної спроможності бригад, як хребта української армії.

Бригади отримали спроможності щодо рекрутингу до себе, а це означає, що буде якісніший склад. Звичайно є децентралізація матеріального забезпечення, що дозволяє оперативно закуповувати розхідні матеріали. І також є політика пропорційного розподілу всіх новомобілізованих між бригадами без поняття пріоритетного забезпечення,

– зауважив Кузан.

Такі нововведення дозволяють налагодити стабільність у війську, що мало б покращити умови служби, зокрема гарантувати ротації та підсилення на полі бою.

"Армія все ж таки – це люди. За всі ці реформи у війську на сьогодні відповідає Павло Паліса. Але це справа всієї країни. Всі без винятку державні органи повинні працювати на забезпечення саме такої політики", – додав голова Українського центру безпеки та співпраці.

Якщо це вдасться, то Україні з часом, ймовірно, вдасться відмовитися від питання війни, як пріоритетного, та перейти до економічних, соціальних та політичних проблем.

Чому Єрмака звільнили з посади голови Офісу Президента?