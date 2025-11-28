Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його звернення.
Що відомо про відставку Єрмака?
Наприкінці 1374-го дня війни Володимир Зеленський оприлюднив вечірнє звернення до українців. У ньому він повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку на тлі перезавантаження Офісу Президента України.
Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція, Але я хочу, щоб не було чуток та спекуляцій,
– заявив він.
За його словами, у суботу, 29 листопада, він проведе консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Президент каже, що Україні зараз потрібна "внутрішня сила" і не варто "відволікатись на щось, крім захисту України".
Що цьому передувало?
- Нагадаємо, у п'ятницю, 28 листопада, вранці з'явилася інформація про обшуки в Андрія Єрмака. Це сталося на тлі чуток про його можливу причетність до справи Тимура Міндіча щодо корупції в енергетиці.
- У відомствах зазначили, що слідчі дії санкціоновані та здійснюються в межах розслідування. За даними журналістів, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ та САП.