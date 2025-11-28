Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його звернення.

Дивіться також Найближча людина до Зеленського і впливовий сірий кардинал "Алі-Баба": біографія глави ОП Андрія Єрмака

Що відомо про відставку Єрмака?

Наприкінці 1374-го дня війни Володимир Зеленський оприлюднив вечірнє звернення до українців. У ньому він повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку на тлі перезавантаження Офісу Президента України.

Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція, Але я хочу, щоб не було чуток та спекуляцій,

– заявив він.

За його словами, у суботу, 29 листопада, він проведе консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Президент каже, що Україні зараз потрібна "внутрішня сила" і не варто "відволікатись на щось, крім захисту України".

Що цьому передувало?