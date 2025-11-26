Потому что это может произойти на улице каждого, если общественность и в дальнейшем будет закрывать глаза. Об этом сообщает 24 Канал.

Что стоит знать об акции "Остановите человеческое сафари"?

Организаторы акции Stop Human Safari отмечают, что Россия охотится на мирных жителей FPV-дронами в Херсоне. Они призывают граждан привлечь внимание к этому ужасному военному преступлению и устроить митинг в своем городе 13-14 декабря.

Большой или маленький, все работает. 13 или 14 декабря. Сделайте событие здесь, на Facebook или в другом месте. Расскажите своему сообществу. Распечатайте плакат. Скоро добавим идеи и изображения для постеров. Пиши свое,

– призвала режиссер документального фильма "Херсон: Человеческое Сафари" Зарина Забриская.

Она также попросила людей распространять этот пост или сайт митинга, рассказать своим друзьям и родным, чтобы найти нужных людей. Зарина убеждена, что осознание имеет значение, а каждый человек – важен. Она призвала остановить "человеческое сафари" и спасти Херсон.

Протест под консульством США в Сиднее в поддержку Украины / Фото, предоставлены 24 Каналу

Эти истории вполне реальны и происходят с такими же гражданскими, как и мы. У Human Rights Watch рассказали об одном из таких ужасных случаев. Там говорят, что 28 сентября 2024 года Анастасия Павленко, 23-летняя мать двоих детей, ехала на велосипеде на встречу в Херсоне, когда увидела, как дрон взлетел с крыши дома и начал преследовать ее.

Вражеский беспилотник отслеживал женщину почти 300 метров, а когда она приближалась к Антоновскому мосту, дрон сбросил боеприпас, который ударился о землю рядом и взорвался, ранив ее в шею, ногу и ребро. В шоке Павленко продолжила движение на велосипеде до подземного перехода, вся в крови и с пробитыми шинами.

Анастасия сказала, что ей оказали первую медицинскую помощь, прежде чем доставили в больницу в соседней Николаевской области, где врачи прооперировали сломанную ногу. Когда Human Rights Watch разговаривала с ней в конце ноября, у женщины все еще был металлический обломок в шее, который хирурги не смогли удалить. Она не возвращалась в Херсон с момента нападения. Хотя говорит, что если бы не дроны, то до сих пор жила бы в городе.

В общем Human Rights Watch задокументировала не менее 45 ударов беспилотников российскими войсками в Антоновке и Днепровском, которые, вероятно, намеренно были направлены на гражданское население и гражданские объекты, включая инфраструктуру. Видео этих и других атак на гражданское население и гражданские объекты показывают, что характер цели был известен оператору беспилотника, что свидетельствует об умышленном нападении.

Какая ситуация в Херсоне: коротко о главном