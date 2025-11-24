Печальную весть сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает 24 Канал.
Что известно о погибшей и раненой в Херсоне?
Российский обстрел Херсона утром 24 ноября унес жизнь Марины Игоревны Губы – доцента кафедры государственного управления и местного самоуправления Херсонского национального технического университета.
Коллеги вспоминают Марину Губу как умного, ответственного, теплого и искреннего человека.
Она воспитала не одно поколение специалистов, которые и сегодня работают над развитием и восстановлением нашего региона,
– написал Прокудин.
Также, по словам первого проректора ХНТУ Марии Артеменко, в результате вражеской атаки пострадала дочь погибшей преподавательницы.
Последние смертельные атаки России по Украине
Россия ударила по жилым домам в Тернополе 19 ноября. В результате атаки погибли по меньшей мере 34 человека.
Среди жертв в Тернополе мать и двое ее детей. Также там погиб 17-летний Артем Малюта. Юноша учился в местном профессиональном колледже и должен был выпуститься в 2025 году.
В Киеве попрощались с Натальей Ходемчук, погибшей из-за удара России по дому на Троещине 14 ноября. Она была вдовой первой жертвы аварии на ЧАЭС.