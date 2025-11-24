Только недавно гибель Артема подтвердили. Об этом рассказали в ВСП "Тернопольский профессиональный колледж ТНТУ имени Ивана Пулюя", где учился парень, передает 24 Канал.
Что известно об убитом оккупантами 17-летнем студенте?
Артем Малюта учился на слесаря по ремонту колесных транспортных средств. Уже в этом году парень должен был выпуститься из колледжа и сделать первые шаги во взрослой жизни. "Но его мечты, планы и будущее – все безжалостно забрала война", – отметили в учебном заведении.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким Артема. Разделяем горе и боль утраты. Пусть Господь дарует покой его светлой душе, а родным силы пережить непоправимое. Вечная память Артему!,
– говорится в заметке колледжа.
Какие последствия смертельного удара по Тернополю 19 ноября?
- В ночь на 19 ноября россияне массированно атаковали Украину. Для удара по Тернополю враг использовал крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации. Их запустили из Вологодской и Астраханской областей.
- Вражеские снаряды попали в два жилых дома по улице Стуса, 8 и 15 апреля, 31. Известно о 34 погибших, из них – шестеро детей. Пострадали 94 человека, среди них – 18 детей.
- Пропавшими без вести после атаки на Тернополь считаются шесть человек двое мужчин, три женщины и один ребенок.
- Заместитель начальника Тернопольской ОГА Тарас Пастух сообщил, что пока неизвестно, по какому адресу пропали люди, и полного списка нет. Есть предположение, что в доме могут найти останки шести без вести пропавших. Он добавил, что из-за разрушения и высокой температуры ракеты некоторые тела могли исчезнуть полностью, и следствие может признать людей погибшими даже без найденных останков.
- В результате удара российской ракеты по Тернополю погибла Галина Мацкив, работница Тернопольской ОВА, а также 18-летний Тарас Гнатюк и его бабушка Лидия Багрий. Тарас учился на третьем курсе Тернопольского профессионального колледжа пищевых технологий и торговли.
- Тогда же россияне убили 7-летнюю гражданку Польши Амелию Гжеско и ее маму Оксану. Они сгорели заживо, обнимая друг друга.