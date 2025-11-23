23 ноября в Тернополе попрощались с мамой и двумя ее детьми, которые стали жертвами российского террора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE" і "Реальный Тернополь".

Что известно о прощании с погибшими в Тернополе?

Мама и ее дети Камила и Назар погибли в результате циничной российской атаки 19 ноября. Отец семьи, Камаль, выжил. Он три дня подряд приходил в разрушенный дом и ждал чуда. Однако, к сожалению, этого не произошло.

Прощание с погибшими из-за российской атаки на Тернополь: видео "Тернополь 1"

Сетью распространяются кадры, на которых Камаль колышет гроб со своим погибшим ребенком.

Отец колышет гроб с погибшим ребенком: видео "Тернополь 1"

24 Канал выражает искренние соболезнования семье погибших. Вечная память!

Атака на Тернополь: коротко о последствиях