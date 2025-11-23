23 листопада у Тернополі попрощалися з мамою та двома її дітьми, які стали жертвами російського терору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE" і "Реальний Тернопіль".

Що відомо про прощання із загиблими в Тернополі?

Мама та її діти Каміла і Назар загинули внаслідок цинічної російської атаки 19 листопада. Батько сім'ї, Камаль, вижив. Він три дні поспіль приходив до зруйнованого будинку та чекав на диво. Однак, на жаль, цього не сталося.

Прощання із загиблими через російську атаку на Тернопіль: відео "Тернопіль 1"

Мережею ширяться кадри, на яких Камаль колихає труну зі своєю загиблою дитиною.

Батько колихає труну із загиблою дитиною: відео "Тернопіль 1"

24 Канал висловлює щирі співчуття родині загиблих. Вічна пам'ять!

Атака на Тернопіль: коротко про наслідки