Удар Росії по Тернополю забрав життя 32 людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про загиблу Галину Мацьків?

Внаслідок удару по багатоповерхівці у Тернополі загинула працівниця Тернопільської ОВА Галина Мацьків. Вона працювала у Департаменті соціального захисту населення.

Злочинний удар Росії по місту 19 листопада забрав життя 32 людей.

Які наслідки атаки Росії по Тернополю?