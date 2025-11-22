Оселя розташовувалася на дев'ятому поверсі. Трагічним болем втрати поділилися в Тернопільському фаховому коледжі харчових технологій та торгівлі, передає 24 Канал.

Що відомо про жертв російського обстрілу Тернополя?

Тарас навчався на третьому курсі Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі, у групі 3-ГРС-7/9. У закладі освіти підкреслили, що смерть студента стала болючим ударом для всього колективу.

У коледжі зазначають, що хлопець був спокійним, доброзичливим та щирим, мав багато планів на майбутнє й лише починав свій професійний шлях.

Жодні слова не здатні зменшити біль та горе, але він назавжди залишиться у пам'яті всіх, хто його знав, спокійним, доброзичливим та щирим хлопцем,

– написали на сторінці навчального закладу.

Разом із Тарасом унаслідок удару загинула і його бабуся Лідія. Живою у родині залишилася лише мати хлопця – Наталія. Жінка в один момент втратила і сина, й власну матір.

У закладі, де навчався Тарас, закликали небайдужих допомогти жінці пережити трагедію – як морально, так і фінансово. Так, охочі можуть долучитися до збору коштів на банку.

Які наслідки обстрілу Тернополя?