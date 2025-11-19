В іншій багатоповерхівці ще триває пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Яких руйнувань завдала російська ракета у Тернополі?

Внаслідок влучання російської ракети у Тернополі одна з багатоповерхівок зруйнувалася з 2 по 9 поверх. Інша 9-поверхівка ще горить.

На момент публікації відомо про щонайменше 10 загиблих і 37 поранених, зокрема 12 дітей. Завали ще розбирають.

Рятувальники продовжують евакуацію людей із заблокованих квартир. На місці присутній голова ДСНС Андрій Даник.

У Тернополі продовжують роботу рятувальники

До рятувальної операції залучено авіацію, мобільні центри швидкого реагування, "Дельту", кінологів, важку інженерну техніку, психологів. На місце прямують додаткові бригади із сусідніх областей.

Розгорнуто Пункти Незламності, мобільні кухні забезпечують людей теплою їжею.

Поліція фіксує факт воєнного злочину Росії.

Наслідки удару по Тернополю: дивіться відео

Окрім Тернопільщини, під ударом вночі були зокрема сусідні Львівщина та Івано-Франківщина.

На Івано-Франківщині постраждали 3 людей, зокрема 2 дитини.

На околицях Львова триває гасіння пожежі складських приміщень на декількох локаціях загальною площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Усі об'єкти – цивільні.

Що відомо про удар по Тернополю 19 листопада?