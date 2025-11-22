Дом располагался на девятом этаже. Трагической болью утраты поделились в Тернопольском профессиональном колледже пищевых технологий и торговли, передает 24 Канал.
К теме Спасал других, а тела его родных до сих пор не могут найти: СМИ назвали имя героя Тернополя
Что известно о жертвах российского обстрела Тернополя?
Тарас учился на третьем курсе Тернопольского профессионального колледжа пищевых технологий и торговли, в группе 3-ГРС-7/9. В учебном заведении подчеркнули, что смерть студента стала болезненным ударом для всего коллектива.
В колледже отмечают, что парень был спокойным, доброжелательным и искренним, имел много планов на будущее и только начинал свой профессиональный путь.
Никакие слова не способны уменьшить боль и горе, но он навсегда останется в памяти всех, кто его знал, спокойным, доброжелательным и искренним парнем,
– написали на странице учебного заведения.
Вместе с Тарасом в результате удара погибла и его бабушка Лидия. Живой в семье осталась только мать парня – Наталья. Женщина в один момент потеряла и сына, и собственную мать.
В заведении, где учился Тарас, призвали неравнодушных помочь женщине пережить трагедию – как морально, так и финансово. Так, желающие могут присоединиться к сбору средств на банке.
Какие последствия обстрела Тернополя?
Россия нанесла удар по Тернополю утром 19 ноября. Одна из ракет почти полностью разрушила несколько верхних этажей жилой многоэтажки.
Поисково-спасательные работы на месте разрушенной многоэтажки продолжаются уже несколько дней. Известно о 32 погибших, среди которых шестеро детей. Еще более 90 человек получили ранения.
Вражеская атака оборвала жизнь и 21-летнего студента Тернопольского национального технического университета Андрея Вегера.
Среди погибших в результате ночной атаки России на Тернополь оказалась и семилетняя Амелия Гжесько и ее мама Оксана.