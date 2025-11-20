Детальніше про нього розповіли в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, передає 24 Канал. Хлопець був студентом третього курсу.

Про трагічну загибель 21-річного студента повідомили в спільноті Тернопільського національного технічного університету.

Андрій навчався на третьому курсі освітньої програми "Галузеве машинобудування" Факультету інженерії машин, споруд та технологій.

Сумлінний і цілеспрямований, свідомий і патріотично налаштований, щирий і готовий завжди прийти на допомогу... Його життя тільки починалося, сповнене перспектив, можливостей, надій…

– написали в навчальному закладі.

Там також виразили співчуття всім рідним та близьким покійного.

До слова, про інших жертв російського удару 19 листопада читайте в матеріалі 24 Каналу. Редакція висловлює співчуття сім'ям загиблих.