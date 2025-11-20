Детальніше про нього розповіли в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, передає 24 Канал. Хлопець був студентом третього курсу.
Що відомо про Андрія Вегеру?
Про трагічну загибель 21-річного студента повідомили в спільноті Тернопільського національного технічного університету.
Андрій навчався на третьому курсі освітньої програми "Галузеве машинобудування" Факультету інженерії машин, споруд та технологій.
Сумлінний і цілеспрямований, свідомий і патріотично налаштований, щирий і готовий завжди прийти на допомогу... Його життя тільки починалося, сповнене перспектив, можливостей, надій…
– написали в навчальному закладі.
Там також виразили співчуття всім рідним та близьким покійного.
До слова, про інших жертв російського удару 19 листопада читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відомо про удар по Тернополю?
За даними Повітряних сил ЗСУ, у багатоквартирні житлові будинки поцілили крилаті ракети Х-101. Уламки однієї з них ідентифіковано, зброю виготовили в четвертому кварталі 2025 року.
У поліції розповіли, що один із багатоповерхових будинків опинився у вогні, в іншому – були руйнування з 2 по 9 поверх.
Відомо про 93 постраждалих, серед них 18 дітей. Під завалами досі можуть залишатися люди.